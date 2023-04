Banca Valconca: i progetti di Cherry "La territorialità sarà preservata"

"Per effetto dell’eventuale integrazione, la territorialità della Banca Valconca verrebbe preservata ed, anzi, valorizzata, così come resterebbero presenti tutte le iniziative di sviluppo e presenza di Cherry Bank nel territorio di riferimento". Lo afferma Giovanni Bossi, amministratore delegato di Cherry Bank, in merito al progetto di integrazione con Banca Popolare Valconca nella sua informativa ai soci durante l’assemblea. L’istituto di credito veneto ha presentato ai commissari straordinari di Bankitalia, Livia Casale e Francesco Fioretto, un’offerta vincolare per acquisire la Popolare Valconca. E Bossi, per la prima volta, parla pubblicamente dell’operazione. Chiarendone uno degli aspetti cruciali – la territorialità, che non è in discussione, come avevano anticipato i commissari straordinari – e spiegando i motivi dell’interessamento per la banca con quartier generale a Morciano. "Quest’ultima – aggiunge – ha un’operatività molto più tradizionale di Cherry Bank, con una rete di filiali su un territorio ricco, una buona base di raccolta bancaria, impieghi e clientela. Entrambe le realtà, post-integrazione, aumenterebbero quindi il rispettivo potenziale di sviluppo".

Dunque, un matrimonio che si farà nell’interesse di entrambe le realtà. I commissari e Cherry Bank sono al lavoro per mettere a punto tutti i dettagli e arrivare alla firma di un accordo quadro, prevista entro un mese. "Naturalmente sull’integrazione si esprimerà anche Bankitalia, poi toccherà all’assemblea dei soci. Entro fine anno contiamo di concludere l’integrazione" hanno spiegato Casale e Fioretto. I commissari stanno portando avanti un percorso che va avanti ormai da mesi, cominciato all’indomani della bocciatura da parte dei soci del matrimonio con Blu Banca voluto dal vecchio cda. Dopo le nove manifestazioni di interesse qualificate, i commissari hanno ricevuto due offerte non vincolanti lo scorso febbraio, quelle della stessa Cherry Bank e di Jc Flowers. Poi, alla scadenza del 31 marzo, dall’istituto di credito con sede a Padova guidato da Bossi e specializzato nei servizi di supporto alle imprese, nella gestione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali, è arrivata l’offerta vincolante. Questione di tempo e il matrimonio con la Popolare Valconca si farà.

Giuseppe Catapano