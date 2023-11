Banca Valconca, la fusione passa l’ultimo step

Cherry Bank ha detto sì. Sì alla fusione con per l’incorporazione della Banca Popolare Valconca e lo ha fatto con l’unanimità dei voti dei propri soci. Questo l’esito dell’assemblea straordinaria dei soci della banca, riunita in unica convocazione ieri a Padova e presieduta dal Presidente Giuseppe Benini, durante la quale appunto l’assemblea ha approvato il progetto di fusione per l’incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank con il voto unanime di tutti i soci intervenuti per l’occasione.

L’assemblea di Cherry Bank si è tenuta a 48 ore dall’assemblea straordinaria dei Soci di Banca Popolare Valconca in AS in cui il 96% degli intervenuti aveva già votato favorevolmente relativamente alla fusione tra i due istituti bancari. La fusione, che si prevede potrà essere completata entro il mese di dicembre, consentirà a Cherry Bank di ampliare la sua presenza sul territorio nazionale anche nel settore del retail commercial banking, offrendo in tal modo una piattaforma ancora più solida per sostenere l’economia e le imprese del Paese. Per Banca Popolare Valconca, che continuerà ad operare con il proprio marchio, la fusione permetterà invece di recuperare redditività e sostenibilità attraverso l’integrazione con una banca specializzata capace di intercettare opportunità di mercato ad elevata marginalità.

Giovanni Bossi, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Cherry Bank ha espresso tutta la propria soddisfazione per il compimento dell’ultimo passo necessario a procedere: "La fusione per incorporazione di Banca Valconca in Cherry Bank, che avviene a soli due anni dall’integrazione di Cherry 106 con Banco delle Tre Venezie che ha dato vita a Cherry Bank, rappresenta un passo significativo nella crescita e nello sviluppo della Banca che unisce ora forze competenze per portare benefici tangibili sia ai clienti sia agli azionisti. Si tratta – ha continuato Giovanni Bossi – di un’operazione volta a rafforzare la nostra posizione nel mercato consolidandoci come punto di riferimento nei servizi finanziari d’eccellenza. Per questo guardiamo con fiducia al futuro della banca che risulterà sicuramente patrimonialmente più grande, finanziariamente sostenibile e pronta per essere un aggregatore sul mercato. L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo modello di business che ci permetta di offrire una gamma ancora più ampia di servizi finanziari, fornendo soluzioni di qualità e su misura per ogni esigenza per creare valore sul lungo termine per tutti i clienti e gli stakeholders".