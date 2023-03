Bancarotta, chiesta condanna di 4 anni per ex commercialista

Quattro anni di reclusione. E’ la condanna chiesta dalla Procura di Rimini nei confronti di un ex commercialista e di un imprenditore, coinvolti secondo la ricostruzione degli inquirenti nel crac di una società di e-commerce specializzata nella vendita di prodotti online. Società nella quale il primo, oltre ad esercitare l’attività di commercialista, avrebbe ricoperto il ruolo di socio e legale rappresentante, mentre il secondo – affermano gli inquirenti – era l’amministratore di fatto. Al commercialista, difeso dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, vengono contestate due ipotesi di reato: bancarotta semplice e fraudolenta. Stando alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’uomo avrebbe contribuito, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012, ad alterare le scritture contabili dell’azienda, in modo da ritardare il più possibile il suo dissesto e quindi l’inevitabile fallimento, concretizzatosi di fatto nel 2017 con sentenza del tribunale. Attraverso l’inserimento di attivi fittizi, per un valore complessivo che supera i 100mila euro, sostiene l’accusa, l’ex commercialista avrebbe occultato lo stato di insolvenza della società, evitando quindi di procedere alla sua ricapitalizzazione e messa in liquidazione. Ricostruzione contestata dai legali della difesa, per i quali gli interventi sulle scritture contabili non avrebbero in alcun modo influito sul successivo fallimento della società, che in quel periodo (2010-2012) navigava invece in buone acque.

Le indagini delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Rimini si erano messe in moto a seguito della cessione dell’azienda, avvenuta nel 2014. L’imprenditore è difeso dagli avvocati Carlo Beltrambini e Stefania Lisi.