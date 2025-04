Banchine e spazi verdi lungo il porto canale

Un porto verde e sostenibile. Riqualificazione delle banchine e del tratto lungo viale Bellini, valorizzazione degli spazi verdi, sono gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione attraverso il nuovo progetto riguardante il porto canale. Il Comune ha approvato ‘il progetto di fattibilità tecnico-economico per la riqualificazione green del porto canale e la riconnessione agli elementi naturali esistenti lungo il Rio Melo’. Il finanziamento complessivo ammonta a un milione e 875mila euro, di cui un milione e 312mila euro arrivano da fondi regionali, grazie al programma Fesr 2021-2027. Il programma che dispensa i contributi regionali mira a integrare le infrastrutture verdi e blu. Tradotto, riqualificare il canale portuale e il successivo corso del rio Melo. Il Comune ha pensato così di intervenire per adeguare la banchina del canale lato Rimini, quella su viale Bellini, compresa tra viale Dante e il ponte di via Vittorio Emanuele II. Nasceranno nuovi spazi con percorsi ciclabili e pedonali, superfici verdi oggi non presenti, per un lungo porto fruibile e gradevole. Il progetto non si ferma a questo. Il percorso lungo il canale andrà a unirsi, integrandosi, con il proseguo di una ideale passeggiata lungo il rio Melo. Nel farlo gli uffici comunali hanno studiato soluzioni innovative sul fronte della sostenibilità ambientale.

"Il piano prevede la valorizzazione del verde pubblico, la forestazione urbana e la creazione di aree fruibili pensate per incentivare la mobilità dolce e la socialità, promuovendo una maggiore sostenibilità ecologica e una migliore qualità della vita. Particolare attenzione sarà riservata anche all’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per l’adattamento climatico e l’efficienza energetica, a supporto della resilienza urbana".

I lavori prenderanno il via nel settembre di quest’anno e si concluderanno entro maggio del 2026, questa è la tabella di marcia che si sono dati gli uffici comunali. Per l’inizio della stagione estiva del prossimo anno, la città offrirà un "nuovo ambiente, riqualificato, accessibile e in piena armonia con la natura".

Andrea Oliva