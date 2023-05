Banchine invase dalla legna: i diportisti imbracciano i badili

Badili e ramazze e via con l’operazione di ripulitura. In questo caso della passeggiata del portocanale lato Igea Marina, la ’banchina dei diportisti’. Non solo i bagnini hanno imbracciato gli attrezzi ’del mestiere’ - vanghe, rastrelli e carriole - per rimuovere tonnellate di legname spiaggiate dalle burrasche. Anche i diportisti, nel caso specifico tre armatori di barche a vela - Enrico Zaghini, Sandro Vasini e Claudio Brigida - stanchi di vedere la camminata portuale letteralmente ostruita da una sorta di giungla, ’sputata’ dalla fiumana dell’Uso fin dalla giornata di martedì hanno deciso di passare dalle parole ai fatti. Senza attendere interventi di chi è preposto alla tenuta decorosa della passeggiata portuale, in questi giorni verosimilmente in altre faccende affacendato.

"Legna e detriti che hanno pericolosamente circondato le barche in questi giorni – osserva Zaghini – si incastrano nella catena per gli ormeggi, sempre sommersa in caso di fiumane. E’ urgente riportarla sulla banchina come un tempo, anche per ridurre i rischi a noi diportisti con alta marea". Sempre da Zaghini l’invito ai colleghi "a utilizzare cime d’ormeggio adeguate alle condizioni più critiche". Non tutti lo fanno. Risultato: barche affondate o alla deriva. Da oggi via agli accertamenti per la rimozione di quelle andate a fondo nei giorni scorsi.