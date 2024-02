Banchine vietate per gli interventi di pulitura dei fanghi Da marzo, la passeggiata a piedi e in bici sulle banchine del porto sarà vietata a fasi alterne per lavori di messa in sicurezza. Dopo l'alluvione dello scorso maggio, le banchine sono state danneggiate e il progetto prevede il ripristino e la riparazione dei danni. L'intervento riguarda una zona molto frequentata della città.