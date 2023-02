È rimasta chiusa tutto il giorno ieri la filiale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di via Caduti di Marzabotto, a causa degli ingenti danni provocati dai ladri che (nella notte tra venerdì e sabato) hanno fatto esplodere il bancomat e sono fuggiti coi soldi. Il colpo è stato messo in atto da una banda specializzata, che ha usato la cosiddetta tecnica della marmotta. I malviventi hanno infilato l’esplosivo in una delle fessure dello sportello, poi sono riusciti a portare via la cassaforte con i contanti. L’esplosione ha provocato gravissimi danni agli uffici, rendendo inagibile una parte dei locali al piano terra. Ieri i dipendenti hanno lavorato regolarmente, ma la filiale è rimasta ancora chiusa al pubblico proprio per i danni causati dall’assalto dei ladri. I lavori per mettere in sicurezza gli uffici sono proseguiti senza sosta anche nella giornata di ieri. "Oggi finalmente – dicono dalla direzione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna – la filiale di via Caduti di Marzabotto dovrebbe essere in grado di riaprire al pubblico". Così almeno si spera.

Nel frattempo il personale è riuscito a fare un quadro più preciso del bottino portato via dai ladri. Secondo le stime fatte nelle ore immediatamente successive al colpo la banda (che era formata da almeno quattro persone, viste da un testimone fuggire a bordo di una station wagon scura) aveva portato via non meno di 40mila euro. Ma con il passare delle ore il personale si è reso conto che, all’interno del bancomat, c’erano molti più soldi: il bottino è stato infatti quantificato in circa 80mila euro. Ai soldi rubati va aggiunta la spesa, di diverse migliaia di euro, per sistemare gli uffici della banca danneggiati dall’esplosione.