Banconista con esperienza per un bar pasticceria

Un bar pasticceria di Santarcangelo è interessato a selezionare un apprendista da adibire alla vendita dei prodotti di pasticceria e alle mansioni proprie del banco caffetteria. Alla persona assunta verrà richiesta anche una minima collaborazione all’interno del laboratorio di pasticceria. Per quanto riguarda i requisiti che dovrà possedere il candidato, il locale richiede, preferibilmente, un diploma inerente ed esperienza, anche breve, nel settore. Viene richiesta anche la conoscenza di base della lingua inglese. L’orario di lavoro indicativo sarà dalle 6.30 alle 14 o dalle 14 alle 20 con un giorno settimanale di riposo. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.