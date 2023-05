Banconista per Ortoservice Il Beachbar cerca stagionali

Sono diverse le aziende di Cattolica in cerca di personale. La ditta Ortoservice ha bisogno di un commesso di banco da adibire alla pesatura di frutta e verdura; indispensabile un minimo di esperienza nella stessa mansione, auto propria e disponibilità immediata. Assunzione a tempo determinato, con orario a tempo pieno (dalle 5 alle 11 e dalle 16.30 alle 18.30). Per candidarsi a questa offerta occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.

Per quanto riguarda invece le offerte di lavoro stagionale’, il Beachbar di Cattolica è alla ricerca di un cameriere con esperienza, e di un commis di sala con o senza esperienza. Per queste due figure l’assunzione è da giugno a settembre. L’orario di lavoro è dalle 18 a mezzanotte e mezza. Ci si può candidare direttamente contattando il Beachbar, Lungomare Rasi Spinelli 24, Cattolica, telefono 328.6673053, oppure inviando il proprio curriculum alla mail [email protected]