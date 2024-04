Banda del buco ripulisce una tabaccheria

È stato un vero e proprio blitz nella notte quello messo a segno tra martedì e ieri da parte della cosiddetta ’banda del buco’. Un gruppo di malviventi ancora ignoti si sono infatti introdotti nella tabaccheria di via Nazario Sauro a Marina Centro, riuscendo a passare da un garage adiacente all’esercizio e proprio attraverso la tecnica del buco nel muro di confine. Una volta all’interno, poi, i malviventi si sono subito diretti verso il registratore di cassa, da cui hanno sottratto un centinaio di euro oltre a fare razzia di grattini e pacchetti di sigarette, il cui valore complessivo è ancora in via di calcolo da parte dei carabinieri del Radiomobile, intervenuti sul posto ieri mattina insieme ai colleghi della Scientifica. Spettano ora ai militari dell’Arma le indagini sull’accaduto per rintracciare gli autori del colpo. Le prime risposte al riguardo, oltre che dai rilievi scientifici, potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza nei paraggi e già acquisite da chi indaga.