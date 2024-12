Banda di malviventi ruba cinque computer dalla scuola elementare

Si sono intrufolati nella notte, con il favore delle tenebre, per poi arraffare i computer all’interno dell’istituto nel tentativo di racimolare qualcosa di valore dal blitz all’interno delle elementari di Corpolò. È questo quanto scoperto ieri mattina dal personale della scuola primaria di Rimini che si è visto ancora una volta, nell’arco di poco tempo, vittima di ladri ignoti che nella notte appunto tra martedì e ieri si sono intrufolati nell’istituto. Nello specifico, i malviventi si sono introdotti al piano terra del plesso forzando una finestra e sono riusciti a trafugare cinque computer complessivamente. Ieri la direzione didattica dell’istituto comprensivo Marvelli di Rimini ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che si sono recati sul posto per avviare gli accertamenti e rilievi necessari per individuare i responsabili del maxi furto di computer dalle aule didattiche della scuola elementare di Corpolò.