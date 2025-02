Banda sgominata: presi altri dieci membri

Nuovo duro colpo alla banda, composta in prevalenza da cittadini albanesi, che nei mesi scorsi ha imperversato a Riccione e dintorni, mettendo a segno una raffica di furti negli appartamento e reinvestendo i profitti in cocaina. Ieri, i carabinieri della compagnia della Perla Verde hanno dato esecuzione a 10 nuove ordinanze cautelari emesse dal gip di Rimini Raffaella Ceccarelli, su richiesta del pm Davide Ercolani, titolare dell’inchiesta. Cinque stranieri sono finiti in carcere, mentre in altri casi sono stati applicati gli obblighi di dimora, di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora in Regione.

L’operazione, culminata con la maxi retata di inizio febbraio, ha permesso di far emergere un mondo criminale ben strutturato e attivo su una moltitudine di fronti, con ramificazioni in Albania e Italia. L’indagine, durata quasi un anno e partita a seguito del ritrovamento fortuito di un’auto abbandonata dopo un colpo, aveva già portato all’applicazione di 30 arresti su 39 misure cautelari totale (26 in carcere, 3 ai domiciliari e 10 interrogatori precautelari) a Rimini, Riccione, Cesenatico, Cervia, Pesaro ma anche nelle province di Campobasso, Cagliari, Imperia, Monza, Parma, Piacenza e in altre città sparse in tutta Italia, emesse dal gip Raffaella Ceccarelli, oltre all’arresto di un uomo albanese e della compagna marocchina, sorpresi la mattina del 6 febbraio scorso a Riccione con un chilo di cocaina pronta per essere venduta. In carcere anche un appartenente all’Arma dei carabinieri, che secondo la ricostruzione avrebbe fatto da complice per una banda di rapinatori che in agosto aveva messo a segno un colpo ai danni del propietario di un prezioso orologio. Complessivamente, dall’inizio dell’operazione, sono stati più di 60 gli arresti eseguiti dai carabinieri. Arresti che hanno portato gli investigatori al sequestro complessivo di 253 chili di cocaina – di cui ben 203 in un ‘colpo solo’ il 27 settembre in provincia di Monza Brianza – e 40 di hashish. Altri 20 chili erano stati intercettati a Imola, lo scorso novembre.

Nella rete dell’Arma, il 19 gennaio scorso, erano invece finiti quattro albanesi, fermati dopo l’ennesimo furto in appartamento: l’operazione aveva portato al sequestro di oltre 750 grammi di cocaina, gioielli, orologi e capi griffati per decine e decine di migliaia di euro e soprattutto al rinvenimento di 6 armi corte da fuoco (tre revolver e tre pistole semiautomatiche) e quattro fucili. Il valore dello stupefacente sequestrato all’ingrosso è stato calcolato dai carabinieri in oltre 8 milioni di euro, che al dettaglio, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe reso ai membri della struttura criminale oltre 25 milioni di euro.