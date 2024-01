Banda del tombino, un altro colpo: “Rubati orologi, computer e soldi”

Rimini, 13 gennaio 2024 – La banda del tombino ha colpito ancora. Stavolta in pieno centro. Alla mappa delle spaccate che sta martoriando da settimane la città si aggiunge una nuova tappa. La Via Crucis di commercianti ed esercenti vittima dei delinquenti, si ferma in via Mentana, a due passi dalla prefettura (e dal Duomo).

«Mi ha chiamato al cellulare un amico verso le otto di mattina dicendomi che la vetrata del mio negozio era andata in frantumi – attacca Vittorio Marzi, titolare di Officina , negozio di articoli da regalo –. Quando sono arrivato ho assistito a un mezzo macello. In questo momento (parliamo con il commerciante intorno alle 11 di ieri mattina, ndr) sto aspettando il vetraio per la sostituzione, mi tocca fare la guardia perché è tutto aperto".

I ladri (o il ladro, l’ipotesi che sta circolando è che gli assalti con il tombino siano opera di una banda) hanno portato via una cinquantina di orologi, l’intero fondo cassa, un computer portatile. Tra danneggiamento e furto il danno, secondo una prima stima, si aggira intorno ai 7.000-8.000 euro.

«Non è possibile che nel cuore di Rimini chi esercita un’attività commerciale debba restare vittima di questi malviventi – sbotta Marzi –. Parlano continuamente di telecamere, vorrei sapere in questa strada dove sono. Siamo allo sbando, in pieno degrado. Se ho un’assicurazione? Certo che ce l’ho, ma al netto della franchigia, che è comunque alta, quel che mi resta da pagare è sempre troppo. Tra l’altro – ragiona Marzi – io non vendo orologi di gran marca, non dei Rolex per capirci, ma oggetti da qualche centinaia di euro l’uno. Evidentemente ai ladri andavano bene anche quelli".

Il furto, secondo una prima ricostruzione del titolare, sarebbe stato messo a segno poco prima delle 6 di mattina. "Ho chiesto notizie ai vicini residenti – spiega – e una signora mi ha detto di aver sentito una gran botta poco prima che le suonasse la sveglia, che aveva messo per le sei".

«E’ la prima volta che subisco un furto con scasso di questo tipo – chiosa Marzi – e mi auguro che sia anche l’ultima. La sensazione, al di là del danno, è bruttissima". I ladri, dopo il colpo, hanno rimesso al suo posto il tombino. In ’ordine di apparizione’ i colpi precedenti con il tombino sono stati fatti in via Dati, piazza Pascoli, via Missirini, via Caduti di Marzabotto, viale Valturio, piazza Mazzini, via Coletti.