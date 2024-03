Banda Uno Bianca fermata dal nonno

Nonno Antonio è un grande nonno. Non ha avuto un’infanzia facile perché l’ha trascorsa in un istituto e ci è rimasto 11 anni. Oggi è un ex maresciallo maggiore dei carabinieri. Ha ricoperto questo ruolo per 37 anni. È stato carabiniere a cavallo e ha lavorato nel Nucleo investigativo. Ha contribuito a combattere le Brigate Rosse e la banda della Uno bianca. Ha arrestato spacciatori, rapinatori e criminali in genere. Mio nonno è un punto di riferimento importante, mi ha insegnato il valore della giustizia e a non arrendermi mai.

M. Martusciello I D