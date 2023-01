Bandi di gara per la gestione del pattinaggio e del bar dopo la rinuncia della Polisportiva

Prorogata la gestione dei campi da tennis e padel di viale Milano fino al 31 marzo 2024 a favore degli attuali gestori, Alleanza Sportiva Riccione. La Polisportiva comunale non ha invece richiesto la proroga per la gestione della pista di pattinaggio e per il bar annesso. Per questa ragione il Comune pubblicherà a breve due bandi di gara per affidare le strutture prima dell’estate. Il Sun Padel era stato assegnato per tre anni ad Alleanza Sportiva, ma la precedente amministrazione aveva cambiato idea e prorogato la gestione solo fino alla fine del 2022. L’attuale giunta ha deciso di concedere ad Alleanza Sportiva Riccione la gestione della struttura fino alla primavera 2024 (complessivamente saranno i tre anni di contratto iniziali più i due di proroga), poi si procederà al bando.

Discorso diverso per la pista di pattinaggio e il bar. "Visto che la Polisportiva comunale non ha avanzato istanza di proroga - si legge nella delibera - si rende necessario procedere all’assegnazione in gestione dello stesso attraverso nuove procedure di gara da espletarsi prima dell’inizio della stagione estiva, periodo in cui l’impianto sportivo raggiunge il massimo utilizzo". Per trovare quindi i due nuovi gestori per la pista di pattinaggio e per il bar dei giardini, l’amministrazione di Riccione, entro un breve periodo, emetterà due bandi di gara separati.