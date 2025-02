Bandi spiagge, regole e trasparenza: "Spazio all’imprenditoria locale"

Sui futuri bandi per la spiaggia mi sono certo che la Regione indicherà linee guida su cui i Comuni faranno i bandi nei tempi indicati dal Governo (quindi primavera 2027) in modo da evitare effetti Arlecchino. I criteri base dovrebbero essere identici almeno sulla costa romagnola. Mi piacerebbe – in una cornice di ultra trasparenza dei bandi - che anche per il futuro l’imprenditoria locale fosse protagonista della nostra spiaggia. Nel rispetto sacrosanto delle direttive si perderebbe qualcosa di prezioso per tutti se quella storia, quella esperienza, quella professionalità non ci fosse.

E’ un passaggio chiave dell’intervento fatto dal sindaco nel consiglio comunale dell’altra sera dedicato al turismo. Dopo aver citato i dati finali 2024 Jamil Sadegholvaad ha annunciato l’approvazione del piano dell’arenile "a marzo". Dentro al quale "ci sono anche due questioni non irrilevanti: l’ex colonia Enel, che vogliamo abbattere nel 2025 e entro il 2026 finiamo parco del Mare, parcheggio Tripoli e concludiamo Piano della balneazione con nuove piazze Rimini Sud". Triangolone: "qui l’idea di fondo è di un’area completamente rigenerata con fruzione 12 mesi l’anno". Tra le strutture da riqualificare dell’area in zona porto il sindaco ha inserito il teatro Novelli.

Sadegholvaad ha ricordato i "numeri record nel 2024" delle manifestazioni fieristiche, con pernottamenti, "da ottobre a dicembre, 599.157, +70,12% rispetto al 2004". Quanto ai congressi al Palas, ha parlato di "55 già a oggi confermati per il 2025", con previsione di 140 eventi a fine anno, per 311 giorni di occupazione e 350mila presenze". A sorpresa: "Credo che, davanti a questi numeri straordinari, in prospettiva non sarà un’ipotesi così fantascientifica pensare ad altre strutture che vadano ad ‘assorbire’ il boom di richieste del Palas di Rimini, alimentando ancora di più la crescita della domanda".

Poi il punto sull’aeroporto in crescita, e il tema spinoso della rigenerazione alberghiera, con l’approvazione del Pug, "una delle priorità di mandato". "Condivido l’idea di liberare spazi a terra, tradizionalmente congestionati nel nostro modello turistico, per ricavare verde, servizi, opportunità a servizio di turisti e residenti in una chiave di valorizzazione del patrimonio ambientale. E condivido pienamente la proposta del vincolo turistico. Sono favorevole ai Condhotel. Assumo con concreto interesse le proposte che, anche di recente, sono venute dall’Aia e da altri albergatori ed esperti turistici lungimiranti... Come Comune, dobbiamo essere rapidi e far sì che, con gli operatori, ogni nuovo atto o pianificazione che emaneremo funzioni effettivamente. Non ci interessa fare documenti verbosi ma promuovere gli investimenti".

Mario Gradara