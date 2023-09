Bandiere a mezz’asta per onorare ’Lallo’ Petrucci Bandiere a mezz'asta al porto in segno di lutto per la scomparsa di Michelangelo 'Lallo' Petrucci, morto a 82 anni. Il Comune ricorda l'imprenditore e primo cittadino insignito del Premio Panzini. Ieri la cremazione, a settembre le ceneri saranno disperse in mare.