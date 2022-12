Bandito armato in azione a Santa Giustina Barista di 75 anni legato e sequestrato

Dopo la giornata di lavoro, è uscito dal bartabacchi V Miglio di via Emilia per tornare a casa, quando si è trovato davanti quell’uomo con il volto nascosto dal passamontagna che gli puntava contro una pistola. "Presto, sdraiati subito a terra e non fare storie". Il titolare, Alberto Drudi, 75 anni, non ha potuto fare nulla per opporsi: il malvivente gli ha legato le mani dietro la schiena con delle fascette, poi si è fiondato nel locale a fare incetta di soldi e gratta&vinci. Sul colpo, messo a segno giovedì sera, stanno ora indagando gli agenti polizia di Stato. Ieri mattina, nel bartabacchi di Santa Giustina, oltre ai soliti clienti che bevevano il caffè e facevano colazione, c’erano anche gli uomini della polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile per i rilievi di rito e la raccolta delle testimonianze. I filmati delle telecamere di sorveglianza – sia quelle interne ed esterne del V Miglio che quelle delle altre attività della zona – sono già state acquisite dagli inquirenti. La vittima ha detto di essersi ritrovata faccia a faccia con un solo rapinatore, anche se non è da escludere la presenza di un complice appostato nelle vicinanze.

L’agguato al titolare del V Miglio scatta attorno alle 23.30. A quell’ora il bartabacchi è già chiuso e Alberto Drudi si trova all’interno. Sta mettendo in ordine le ultime cose e dando una pulita in giro prima di tornare a casa. Quando ha finito, si incammina verso la porta sul retro che si affaccia su un cortile interno usato anche come rimessa per le scope e prodotti per le pulizie. Appostato nel buio c’è un uomo grande e grosso. Parla italiano con un accento straniero e ha il volto nascosto dal passamontagna. Da quel poco che si riesce a intravedere, si tratta di una persona di colore. A spaventare il titolare, oltre alla pistola che stringe nel pugno, sono i suoi occhi. "Sembravano quasi iniettati di sangue" dirà poi ai poliziotti. Il rapinatore gli spiana addosso l’arma. Difficile dire, nella penombra, se sia vera o finta. "Guarda che non scherzo" dice. Nel dubbio, Drudi fa quello che gli ordina e si sdraia a terra. Lo sconosciuto non gli torce un capello, ma si limita a legargli le mani dietro la schiena con delle fascette.

A quel punto ha tutto il bartabacchi per sé. Entra e mette le mani sui gratta&vinci, staccanoli dalle pareti e prelevandoli dagli scatoloni. Poi si impossessa della busta con l’incasso della giornata. Prima di andarsene, fa anche in tempo a prendere le chiavi della macchina del titolare, una Audi A4, che fino a ieri non era stata ancora ritrovata. Il bandito si allontana in fretta e furia, passando dall’altra porta, quella che immette direttamente sulla via Emilia.

La vittima rimane lì, la faccia contro il pavimento e le mani ancora legate. A fatica, dopo vari tentativi, riuscirà a sfilarsi la fascetta e a dare l’allarme. Sul posto accorre una pattuglia delle Volanti e l’ambulanza del 118. Drudi per fortuna sta bene: non è ferito, ma solo molto spaventato. "La nostra attività – spiega la moglie, Graziella Tonti – era già stata presa di mira alla fine di giugno. In quel caso un uomo era entrato nel locale durante l’orario di apertura e, minacciando i presenti con un coltello, si era fatto consegnare l’incasso e stecche di sigarette. Questa volta il rapinatore ha portato via circa 45mila euro di incasso e gratta&vinci per un valore di 12mila euro: la maggior parte ci erano stati consegnati quella mattina. Le sigarette invece non sono state nemmeno toccate. Mio marito si è preso un bello spavento, ma per fortuna è uscito incolume da questa vicenda".

Lorenzo Muccioli