Bandito in eskimo. Agguato al dermatologo: "Mi ha puntato contro un coltello"

Faccia a faccia con il rapinatore all’uscita dall’ambulatorio. Serata da dimenticare per il dermatologo Luciano Brighi, assalito da uno sconosciuto che gli ha teso una trappola giovedì scorso, attorno alle 19, in via Aldo Moro a Igea Marina. Il professionista, molto conosciuto a Bellaria e nel circondario, si è visto puntare addosso un coltello. Nonostante la paura, è riuscito a mantenere il sangue freddo e a mettere in fuga il malvivente, scappato a piedi in direzione del parco. "A quell’ora - racconta il dottor Brighi, 74 anni, responsabile del Centro di aiuto alla vita di Bellariea - ero appena uscito dall’ambulatorio insieme alla mia segretaria. Ci siamo diretti verso le nostre rispettive macchine, parcheggiate a pochi metri di distanza l’una dall’altra. A un certo punto, proprio mentre stavo aprendo la portiera, mi sono trovato davanti una figura che mi sbarrava la strada". Il dottor Brighi parla di "un ragazzo giovanissimo, forse straniero, con il viso coperto dal cappuccio dell’eskimo che gli scendeva quasi fin sotto gli occhi". "Ha farfugliato qualche parola e lì per lì ho pensato che mi stesse chiedendo dei soldi - continua il medico - poi ho capito che le sue erano minacce vere e proprie e che non se ne sarebbe andato via a mani vuote. Ho cercato di prendere tempo, gli ho risposto che non avevo soldi con me, e nel frattempo cercavo di allontanarmi".

A quel punto però la situazione precipita. "Da sotto l’eskimo, il ragazzo ha tirato fuori un coltello e me lo ha fatto vedere. ‘Guarda che io ho questo’, ha detto. Non nascondo di avere avuto paura, perché anche se si trattava di un ragazzo giovanissimo, sembrava una persona propensa a utilizzare il coltello, anche solamente per impossessarsi di pochi spiccioli". Il dottor Brighi ha cominciato a gridare, richiamando l’attenzione della segretaria. "Sono andato verso la strada, dove stava transitando un camion. Ho incominciato a battere con la mano sul finestrino dell’abitacolo e il conducente ha inchiodato". Il rapinatore, a quel punto, ha capito che era meglio lasciar perdere. Si è allontanato a piedi in direzione del parco. Brighi si è quindi rivolto ai carabinieri della stazione di Bellaria denunciando l’accaduto e ripercorrendo, insieme ai miliari, le diverse fasi del tentativo di rapina subito. Gli uomini dell’Arma hanno fatto scattare immediatamente le ricerche. "Non mi era mai successo nulla del genere - confessa il medico bellariese -. Ho vissuto dei minuti di grande tensione, ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi. Dispiace solo che in circolazione ci siano persone come quelle, che paiono disposte a tutto. A volte, specialmente nei dintorni del parco, si vedono delle facce poco raccomandabili". Ieri mattina, nel frattempo, il dermatologo è tornato al lavoro nel suo studio. "Di certo non mi faccio intimidire, anche se un po’ di paura resta. Mi auguro che quel balordo non torni a farsi vivo". Al momento il rapinatore sembra essere riuscito a far perdere le proprie tracce, anche se proseguono senza sosta le ricerche condotte dai carabinieri della compagnia di Rimini e della stazione di Bellaria, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza che possano contenere elementi utili all’identificazione dello sconosciuto. Molti gli attestati di solidarietà nei confronti del medico arrivati dai cittadini bellariesi. In città infatti il medico è considerato un professionista stimato ed è persona molto nota.

Lorenzo Muccioli