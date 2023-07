Bando di Concorso Internazionale per l'Assunzione di 2 Pediatri, Domande Entro il 31 Luglio

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di due nuovi pediatri per l’Unità operativa di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. "Le domande di partecipazione – fanno sapere dall’Iss – debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio personale e libera professione". Entro e non oltre le 12 di lunedì 31 luglio. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’Iss (www.iss.sm). "Sono particolarmente felice di comunicare l’intenzione da parte del Comitato Esecutivo dell’Iss di potenziare il nostro reparto di Pediatria – evidenzia il direttore delle Attività sanitarie e socio-sanitarie Sergio Rabini – Un’unità operativa che ha dimostrato attraverso i numerosi progetti portati avanti di essere molto attiva e attenta alle esigenze dei nostri giovani assistiti e delle famiglie".