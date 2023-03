Bando di gara per il trenino: quattro percorsi dal castello degli Agolanti fino al Marano

La mappa dei tragitti del trenino a Riccione si amplia. Con il nuovo bando di gara sono previste più corse e in più zone della città, quattro in tutto, per attraversare l’intera città dal Castello degli Agolanti al Marano. In previsione pure un servizio ad hoc per il mercato settimanale. Il servizio avrà una durata biennale, rinnovabile per altri due anni. Già definiti, anche col nome, i quattro percorsi, nello specifico il ‘Parco’ attraverserà soprattutto la zona mare della città dalle 16 alle 19,15, farà capolinea davanti al Parco della Resistenza, in viale Castrocaro. Il ‘Castello degli Agolanti’, che viaggerà dalle 16 alle 19,15 nella zona mare per poi salire in collina, dove raggiungerà i parchi tematici e il castello, avrà il suo capolinea in viale Dante all’angolo con viale Spontini, sarà così anche per il ‘Serale’ che, in servizio dalle 20,30 a mezzanotte, attraverserà tutta la città. Diverso il percorso ‘Mercato’ , previsto solo il venerdì dalle 8,30 alle 13, farà capolinea in piazzale Sacco e Vanzetti, in viale Tasso.