Bando per 10 posti in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica, aperte le candidature per cittadini sammarinesi

Pubblicato il bando per l’assegnazione di 10 posti destinati a cittadini sammarinesi per la laurea magistrale in Medicine and Surgery da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La pubblicazione del bando segue l’accordo firmato a Roma nel dicembre scorso. I candidati sammarinesi potranno presentare le loro domande fino al 6 settembre, effettuando la procedura di iscrizione online, comprensiva della quota di iscrizione. Per maggiori informazioni e per accedere al bando, è possibile visitare il sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. "È una grande soddisfazione ed un privilegio per la Repubblica di San Marino potersi avvalere dell’alta formazione in medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma", dice il segretario di Stato Mularoni.