Rimini, 1 giugno 2019 - La scure della Guardia di finanza di Rimini cala sui cosiddetti ‘bar narghilè’. Al termine di un’inchiesta durata un anno, i militari delle Fiamme Gialle hanno notificato a cinque esercizi commerciali riminesi altrettanti provvedimenti di chiusura, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’Emilia Romagna. I provvedimenti prevedono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione del locale, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese. Oltre a delle multe che potrebbero diventare parecchio salate. Il reato che viene contestato invece dagli inquirenti è quello di contrabbando e vendita abusiva di tabacchi lavorati esteri. I gestori dei locali sono pronti a fare ricorso al Tar.

L'indagine, battezzata dai militari ‘Water pipe’, era nata l’estate scorsa sull’onda dell’ultima moda: quella di fumare la pipa ad acqua. Ma soprattutto contro l’importazione illegale in Italia di tabacchi lavorati esteri, nonchè al controllo sul possesso delle autorizzazioni previste per la vendita di generi di monopolio. La moda in questione aveva cominciato a fare sempre più tendenza tra i ragazzi, al punto che la Finanza aveva calcolato che almeno il 25 per cento dei giovani si era votata al narghilè, tipico dei paesi arabi, il cui fumo è prodotto da un insieme di foglie di pregiati tabacchi trinciati, mescolati con melassa ed essenze aromatizzanti.

Quando si tratta di mode, il Riminese è da sempre in prima fila e gli investigatori delle Fiamme Gialle avevano cominciato a battere il territorio, sicuri che avrebbero trovato quello che cercavano. E avevano fatto centro: i ‘bar narghilè’ erano nati come funghi, ne avevano scovato erano addirittura cinque, ma la sorpresa più grossa era arrivata dai loro magazzini. Da dove erano saltate fuori le scorte di melassa di tabacco importate appunto dai paesi arabi. In tutto ne erano stati sequestrati la bellezza di 119 chili, tutta merce che secondo gli inquirenti era stata contrabbandata in Italia, senza contare la vendita abusiva. I pacchi di melassa erano finiti naturalmente sotto sequestro, e gli investigatori avevano accertato che la maggior parte delle confezioni erano arrivate dagli Emirati Arabi ed erano anche prive delle «avvertenze combinate antifumo», così come prevede la normativa.

Tre persone erano state denunciate dalla Finanza e altre sette erano state segnalate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le violazioni amministrative. La melassa da tabacco è infatti classificata nella tabella come «altri tabacchi da fumo» e perrtanto l’importazione è disciplinata dalle leggi doganali.

Qualche giorno fa la Guardia di finanza ha chiuso l’indagine, notificando ai cinque bar narghilè riminesi il provvedimenti di chiusura. Sulla scorta dei verbali trasmessi dai finanzieri, la direzione regionale dell’Agenzia, ha inflitto anche una sanzione amministrativa da 5 a 10mila euro nei confronti dei locali. C’è da precisare però che la chiusura non sarà immediata, ma decortrerà eventualmente solo a partire dal 61° giorno successivo alla data di notifica agli esercenti. In base alla legge, questi possono infatti presentare ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa al presidente della Repubblica entro 120 giorni.