Bar dei Giardini, sette società in gara per la gestione

Si apre la stagione delle offerte per gestire il Bar dei Giardini a due passi da piazzale Curiel. Ieri era l’ultimo giorno utile per presentare la proposta e partecipare al bando per la gestione dell’esercizio commerciale a fianco della pista di pattinaggio. In precedenza il bar non era stato bandito dal Comune, ma affidato alla Polisportiva comunale con tanto di polemiche da parte del Pd che all’epoca era all’opposizione. Con l’amministrazione Angelini è arrivata la decisione di dare al migliore offerente il pubblico esercizio. Infine nel periodo della gestione commissariale è stato preparato il bando che scadeva ieri.

Nelle settimane precedenti era stato organizzato dal Comune un sopralluogo per gli interessati che aveva visto il numero record di 19 società presentarsi per prendere visione dell’immobile. L’amministrazione comunale ha previsto di mettere come canone di locazione minimo un valore di poco superiore a 16mila euro. Vista le condizioni, il bar ha subito cominciato a fare gola a tanti. Ieri mattina, quando sono scaduti i termini per presentare domanda, erano sette le società che si sono presentate. Per la giunta è un segnale positivo perché dovrebbe generare un gioco la rialzo per assicurarsi la gestione del bar. Domani si apriranno le buste e comincerà la trafila burocratica per verificare gli atti. Poi si saprà il vincitore che lo gestirà i prossimi anni. Nelle ultime estati è stata la società con Samuele Stefanacci a condurre il bar, scelto dalla Polisportiva comunale che aveva ottenuto dalla precedente amministrazione l’affidamento dell’esercizio e della pista di pattinaggio per tre anni.

a.ol.