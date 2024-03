Il bar Diamond rinasce: “Domenica la nuova inaugurazione, ci siamo rialzati grazie alla gente"

Rimini, 6 marzo 2024 – La forza di guardare oltre. Di vedere oltre. Oltre la cenere in cui appena qualche mese fa, la notte del 15 novembre, gli arredi e i muri del bar Diamond in via della Fiera, angolo via Eridano, erano stati ridotti dopo il blitz incendiario che due persone a volto coperto avevano messo in atto: prima spaccando la vetrata d’ingresso con una mazza e poi lanciando all’interno una molotov la cui esplosione aveva poi fatto divampare le fiamme. Solo con quella forza, di guardare il rogo e immaginare di potersi comune rialzare nonostante i mutui ancora da liquidare e i danni stimati in circa 200mila euro, i fratelli Simone e Michele Livi, 27 e 25 anni, sono riusciti a non gettare la spugna anche quando chiunque altro avrebbe alzato bandiera bianca.

Invece, Simone e Michele dopo qualche giorno dallo choc e dalla denuncia che ha innescato le indagini della polizia (ancora in corso per individuare i responsabili dell’incendio) non hanno voluto mollare l’avventura imprenditoriale che dal novembre 2021 ne aveva lastricato la vita di gioia e di soddisfazioni. È stato prendendo a piene mani il futuro che con la forza di volontà e "spinti dalla solidarietà della gente comune, della gente perbene, ci siamo rimessi in pista e ristrutturato il locale da cima a fondo". Brillano gli occhi dei fratelli Livi ripercorrendo le tappe di un durissimo lavoro che non è ancora finito, ma che domenica, 10 marzo, dalle 18 permetterà al bar Diamond di vivere la sua seconda vita.

«Non è stato facile", garantiscono ancora i Livi, assistiti dallo studio di Marco e Monica Lunedei, "dopo l’incendio abbiamo pensato più volte di mollare. Ma a darci la forza di non farlo e di provarle tutte per rimetterci in pista sono state le persone che a centinaia ci hanno espresso la loro solidarietà, anche sui social. Ci hanno detto di rialzarci. Lo stesso consiglio che ci avrebbe dato nostro nonno – continuano i fratelli –, scomparso da poco e che per primo ha creduto in noi e ci ha spronato ad aprire il bar Diamond. Così come tutta la nostra famiglia".

Ma la rete di solidarietà nei confronti dei Livi in questi mesi non è stata solo a parole. "Tutti, da chi ci ha rifatto il pavimento all’impianto audio, fino agli stessi avvocati che ci assistono, tutti hanno voluto sostenerci anche con dilazioni o sconti nei pagamenti, in modo da permetterci di poter ripartire nel minor tempo possibile e riprendere da dove avevamo lasciato". Da un locale che ha ridato vita alla zona in cui sorge su via della Fiera e dove "da dopo la nuova inaugurazione torneremo a lavorare a pieno ritmo – concludono i fratelli Livi –, dalle colazioni e fino agli aperitivi e serate del caso". Perché l’avventura del bar Diamond ricomincia e lo farà domenica, sotto la spinta di chi ha avuto la forza di guardare oltre e di far rivivere il bar Diamond dalle sue stesse ceneri.

