Bar e locali chiedono lo sconto-tavolini

"Il mondo dopo la pandemia è cambiato e il prezzo per avere tavolini su suolo pubblico va completamente rivisto e notevolmente abbassato". Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, apre un fronte. Durante la pandemia ai locali è stato concesso di allargarsi su aree pubbliche per limitare gli effetti delle restrizioni legate al Covid. La distesa di tavoli era a costo zero per le attività grazie agli incentivi statali. Poi, con la fine della pandemia le attività sono tornate a pagare, e salato soprattutto nelle zone centrali. Oggi Confcommercio chiede di rivedere le cifre. "Non si tratta di chiedere uno sconto o un taglio delle tariffe. Oggi dobbiamo considerare un altro aspetto: il mondo è cambiato".

Veniamo al dunque. "Un locale non sceglie se avere i tavoli all’esterno, anche in inverno. Le abitudini sono cambiate e la clientela è questo che chiede". I locali, sarebbero dunque costretti ad allargarsi, ma senza sconti "le vecchie tariffe finiscono per essere insostenibili. Nella zona centrale si può arrivare a pagare oltre 20mila euro in un anno, è come duplicare l’affitto del locale o ristorante che sia".

Serve fare un passo in avanti, e per Rastelli questo è possibile ripensando il concetto stesso di occupazione del suolo pubblico. "Partiamo da un presupposto: un regolamento sui dehor oggi è fondamentale. I clienti vogliono stare all’aperto, ma in modo adeguato e confortevole anche nei mesi freddi. Dunque è importante procedere con un regolamento che consenta l’installazione di dehor a determinate condizioni anche estetiche, legate al contesto".

Confocmmercio accetta il fatto che l’ampliamento venga legato a determinate strutture, inclusa una superficie massima, "ma dobbiamo anche pensare all’impegno economico di una azienda nel realizzare i dehor che non sono solo a vantaggio del locale, finendo per offrire un’immagine attraente e decorosa della zona di città in cui vengono realizzate". Investimenti, decoro e nuove abitudini della clientela sono tre pilastri a cui la categoria vuole aggiungere un quarto: nuove tariffe per l’occupazione del suolo pubblico. "Abbiamo chiesto all’amministrazione un aggiornamento sullo stato attuale e ci hanno detto che le tariffe non aumenteranno. Ritengo tuttavia che quelle attuali siano ormai fuori dal tempo e vadano riviste e abbassate". Per Rastelli quelle cifre risalgono a un periodo storico lontano, quando mettere qualche tavolo all’esterno era un di più. "Oggi, invece, è un obbligo e di questo bisogna tenerne conto".

Andrea Oliva