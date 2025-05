Bar e locali ’sentinelle’ della città. Tra telecamere e codici di condotta

Decreto sicurezza, ci siamo: la prefettura di Rimini ha convocato per la settimana prossima sindaci, associazioni di categoria e vertici delle forze dell’ordine. Per l’occasione si terrà una riunione del cosp, il comitato provinciale ordine pubblico, dedicato proprio al nuovo codice, emanato dal ministero dell’Interno e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 gennaio. Il testo definisce le linee guida sulla sicurezza in bar e locali pubblici e "nelle immediate vicinanze" degli stessi, "in particolare discoteche e luoghi di intrattenimento". Una stretta sulla sicurezza con regole stringenti per prevenire i reati, "ma solo su base volontaria", ha tenuto a precisare il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. Aggiungendo che le linee guida "non introducno obblighi e sanzioni e non impongono investimenti". Insomma, "gli operatori potranno scegliere se adottarle o meno, in piena libertà". Linee guida già condivise con le associazioni di categoria, le Regioni e gli enti locali, che "dovranno essere declinate negli accordi provinciali". Tra le opzioni: l’installazione di telecamere all’interno di negozi, bar e ristoranti, e di "mantenere illuminata l’area". Inoltre, nei locali aderenti, su base volontaria, andrà affisso un ’codice di condotta’ allo scopo di qualificare ’l’avventore modello’.

"L’eventuale mancata adesione da parte dell’associazione o dell’operatore non implicherà alcuna conseguenza", precisa il decreto. L’interesse publico sarà perseguito "col minor sacrificio possibile per i soggetti privati" (con possiblità di esonero "in base ai limiti dimensionali"). La videosorveglianza esterna dovrà riguardare "l’inquadratura delle vie di accesso" e l’uscita del locale, non la strada pubblica. L’adeguata illuminazione non dovrà "sopperire alla carenza di quella pubblica". Quanto all’auspicio che i gestore agiscano quali ’sentinelle delle situazioni di abusivismo’ potenzialmente pericolose per i clienti, "l’indicazione non si traduce in nuovi oneri a carico dei gestori". "Aspettavamo la convocazione di questo incontro in Prefettura perché ci consentirà di fare chiarezza sul Decreto del ministro dell’Interno e di discutere un tema che sta molto a cuore alle aziende che rappresentiamo – attacca Denis Preite, presidente di Fipe Confcommercio –. Ciò anche alla luce degli ultimi chiarimenti arrivati tramite una circolare del ministero solo pochi giorni fa, che fanno luce su alcuni aspetti rimasti per mesi controversi: a cominciare dal ribadire la natura assolutamente facoltativa di ciò di cui andiamo a discutere. Questo provvedimento, se declinato su attività diverse di pubblico esercizio rispetto alle discoteche, non deve aggiungere adempimenti, costi e burocrazia. Auspichiamo che le iniziative che si intendono adottare siano in risposta alle specifiche esigenze del territorio evitando che responsabilità non proprie dell’attività di pubblico esercizio ricadano sulle imprese".

Mario Gradara