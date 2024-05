Bar Iole ancora nel mirino: "Vietato usare la pedana"

Nuovi guai per lo storico bar Iole, sul porto. "Area non transitabile" si legge sulla maxi-pedana in legno di 50 metri quadri, la parte outdoor del giardino, priva di sedie e tavolini. A chiedersi cosa sia successo riminesi e turisti diretti, o in transito, al locale che la ’mitica’ Iole Cenni rilevò nel lontano 1976. Decenni di (ottimi) cappuccini, bomboloni caldi, drink e cocktail davanti ai pescherecci ormeggiati in banchina, e tramonti da urlo, fino alla chiusura per regressi abusi e irregolarità che costarono ai gestori la revoca della licenza e lo stop formale a fine 2018, con intervento delle ruspe nel maggio 2020. Poi la ricostruzione con nuovo look e ovviamente stessa splendida location, due anni dopo. Cosa è successo adesso? "Da quando abbiamo riaperto, a Pasqua – spiega il titolare Stefano Fiorani, figlio di Iole Cenni – non ci hanno permesso di riutilizzare quello spazio esterno. La Capitaneria ha fatto un controllo, con successivo verbale e sanzione di 35mila euro, per presunti mancati pagamenti di annualità arretrate, sanzione a nostro avviso sbagliata, che insieme al nostro legale abbiamo chiesto di riformare. Stiamo comunque sistemando la situazione, e contiamo di aprire anche quello spazio entro fine mese". "Stiamo aspettando il rilascio del permesso di occupazione temporanea – spiega l’avvocato Manuel Maggioli, legale del bar Iole –, che è in itinere. Ciò solo a causa di una richiesta tardiva di utilizzo. Nessuna sanzione".

A quanto è stato possibile ricostruire, la mancanza ’formale’ da parte del titolare starebbe nel non aver richiesto il rinnovo della concessione temporanea per gli ultimi tre anni. Mentre il prefabbricato del locale ha un’autorizzazione annuale, permanente, la parte outodoor ce l’ha temporanea, e necessita di specifica richiesta, e relativo pagamento, ogni anno. La Capitaneria ha fatto un controllo nelle scorse settimane, dal quale è emersa la mancanza. Di qui la contestazione delle mancate richieste di rinnovo della concessione del giardino e relativa sanzione. Non solo per l’anno in corso ma anche per i due precedenti.

Il canone che versa il bar Iole all’erario è salito a 3.225,50 l’anno dopo che il governo Draghi aveva messo un paio di anni fa il ‘tariffario minimo’. Fino a quel momento (siamo nel 2021), il bar pagava un canone di 364 euro all’anno.

Mario Gradara