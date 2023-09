Bar trattoria arruola cameriere e aiuto cuoco

Il bar trattoria Regini di Santarcangelo cerca un cameriere di sala, preferibilmente con minima esperienza. Orario: dalle 17 alle 23 i lunedì, martedì, venerdì e sabato. Nelle giornate festive si lavora a pranzo e a cena, quindi dalle 10 alle 16 e dalle 18 alle 23. Riposo mercoledì e giovedì. Serve anche un aiuto cucina-tuttofare per pulizia materie prime e strumenti di lavoro; supporto al cuoco per la preparazione dei pasti; lavaggio stoviglie, pentole e attrezzi; pulizia cucina. Orario: dalle 19 alle 24 i lunedì, martedì, venerdì e sabato. Nelle giornate festive si lavora a pranzo e a cena, quindi dalle 11.30 alle 16 e dalle 19 alle 24. Per ambedue le figure si chiede scuola dell’obbligo, patente B, auto propria. Contratto a tempo determinato. Annunci rivolti ad ambosessi. Registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.