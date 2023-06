Barba e capelli al posto dei gelati La Santa Barberia ’erede’ di Vasco

Ecco la Santa barberia al posto della storica gelateria Da Vasco a Santarcangelo. L’idea brillante è venuta a Federico Passante, 29 anni, che ignorando i pericoli di "inflazione e caro vita" non ha aspettato un attimo per aprire la sua barberia, proprio nel luogo dove per tanti anni si sono serviti soltanto gelati ai mille gusti. Una scelta che "oltre al senso d’impresa – spiega Passante – vuole offrire anche un senso di continuità con ciò che la precedente attività rappresentava per la comunità". Insomma, l’idea del giovane barbiere punta a mantenere il suo locale un vero e proprio punto di riferimento. Da Vasco, prima in viale Marini e poi in piazza Ganganelli, tanti santarcangiolesi si ritrovavano per parlare e conoscersi. Non a caso, la gelateria era considerata uno dei locali più iconici della città. A raccogliere il testimone c’è ora un barbiere "classico, facile alle chiacchiere e di compagnia" che spera di diventare una figura storica come Vasco.

"Il barbiere è un posto di passaggio dove si sta insieme e si parla del paese, con il barbiere nasce un legame affettivo fin da piccoli", spiega Passante che a sua volta è cresciuto tra Bordonchio e Santarcangelo. Look post vittoriano e baffetto alla Dalì, Federico vanta 11 anni di esperienza nel settore e non nasconde la sua intrepida "voglia di fare". "Quando ho saputo che la gelateria stava per chiudere, ho deciso di cogliere al volo l’opportunità prendendo in affitto questo locale che considero molto suggestivo – ha raccontato il giovane – Non mi interessano il periodo storico, le tasse e il resto, bisogna buttarsi nella vita e avevo paura di perdere questo treno". Di certo Federico il suo treno l’ha preso, e alla grande. Ha investito 40mila euro per arredare la sua barberia da 21 metri quadrati. E all’inaugurazione non è mancato l’orgoglioso saluto da parte della sindaca Alice Parma.

Andrea G. Cammarata