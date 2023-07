Barbie, avanza il popolo in rosa In tanti per una foto sulla Cadillac

Sono arrivati in centinaia alle Befane di Rimini e tutti in rosa per la festa dedicata a Barbie. La bambola più longeva del mondo si adatta e insegue i tempi: ora è al cinema con il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. La folla in rosa, donne, ragazze e uomini, hanno aspettato il loro turno per vivere l’esperienza della festa e la proeizione. Un gruppo intergenerazionale di ‘Barbie’ e ‘Ken’ si sono dati appuntamento per scattarsi un selfie nella scenografia ricreata, e fruibile fino al 26 luglio, dove non manca la Cadillac rosa Eldoardo 1958 a cui si arriva dal ’pink carpet’. Per i partecipanti anche una regalo per trasformarsi nel proprio personaggio preferito. Dopo la festa di giovedì e venerdì le prozioni del film al Multiplex Giometti al Le Befane e al Cine Palace di Riccione proseguono per tutta l’estate.