Barbieri in città

Lo chef Bruno Barbieri ed il suo staff hanno soggiornato per tutta la settimana all’Hotel Ascot & Spa a Miramare di Rimini, durante le riprese di un noto programma televisivo

"E’ stato un onore dare ospitalità all’illustre chef - dicono i responsabili dell’hotel - che, alla fine del soggiorno si è congedato ringraziando per l’accoglienza e per il calore ricevuti. Ha inoltre sottolineato il suo apprezzamento rivolto alla nostra ristorazione, sia per la cena servita nel nostro ristorante panoramico il giorno di arrivo, sia per la colazione con cui gli abbiamo dato il “buongiorno”

Abbiamo chiacchierato in modo amichevole su turismo e ospitalità in genere,

e lo chef ha messo in evidenza che la ospitalità romagnola ha una “marcia in più” rispetto alle altre location".