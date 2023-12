Barboni al timone di Forza Italia: "Lavoriamo per vincere a Rimini"

Il congresso di Forza Italia, dopo quasi vent’anni dall’ultimo che si è tenuto nel Riminese, ha eletto per acclamazione l’ex senatore Antonio Barboni a coordinatore provinciale del partito. Il congresso si è svolto a Bellaria, alla presenza dell’onorevole Luca Squeri. Barboni dovrà condurre gli azzurri, che ad oggi contano 214 tesserati con diritto di voto, verso le prossime tornate elettorali: europee e amministrative a giugno, regionali a inizio 2025. "Per Bellaria il candidato unico del centrodestra è Filippo Giorgetti – afferma Barboni –. Per gli altri Comuni ci confronteremo ai tavoli di coalizione. Presto per parlare di candidati alle regionali. Di certo, io non sarò uno di quelli. Servirà una figura credibile e condivisa". Per Rimini le elezioni sono lontane. "Dopo le regionali – continua Barboni – dovremo iniziare a lavorarci. Un’alternativa si può trovare, per vincere, in città i problemi ci sono a partire dalla viabilità. Ma non si possono aspettare gli ultimi tre mesi per indicare un candidato, pena la sconfitta. Occorre lavorarci prima, allargando il consenso alla società civile e ai ceti medi". "Puntiamo ad aumentare tesserati e radicamento sul territorio". Vice presidente è stata eletta Gabriella Pezzuto, mentre Roberto Maggioli sarà il responsabile enti locali. Con Barboni, il triumvirato alle redini degli azzurri. Nel direttivo anche i membri di diritto: Mario Erbetta (coordinatore comunale di Rimini), il coordinatore per Riccione Ivano Batani, Cecilia Letta (anche coordinatore provinciale giovani per la libertà), Giuseppe Riccio (seniores). Gli altri componenti del direttivo provinciale sono Andrea Dionigi Palazzi, Monia Guidi, Francesco Grassi, Valter Vicario, Davide Frisoni, Alessandro Letta, Laura Rambelli, Raimondo Elli, Marco De Benedectis, Cristina Zanotti. I delegati all’assemblea nazionale sono, oltre a Barboni e Giorgetti, Elena Vannoni, Andrea Dionigi Palazzi, Roberto Maggioli, Monia Guidi.

Mario Gradara