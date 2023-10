Barboni ’gela’ il centrodestra: "Non mi candiderò a sindaco"

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Ma Antonio Barboni, storico leader di Forza Italia ed ex senatore azzurro, si tira indietro e gela il centrodestra. Da mesi infatti si fa il suo nome, come candidato a sindaco di Santarcangelo. Qualcuno gliel’ha chiesto direttamente, altri hanno fatto più volte il suo nome in riunioni politiche e altre occasioni. "Ma io – dice Barboni – non ho alcuna intenzione di candidarmi a sindaco di Santarcangelo".

Barboni, vale la pena ricordarlo, fu uno degli artefici della candidatura di Domenico Samorani nel 2019. Il medico, a capo della lista civica Bene in comune (appoggiata da un’altra civica), sostenuto all’epoca da Lega e Forza Italia, sfiorò il 40 per cento. Samorani, come ha confermato su queste colonne, si ripresenterà con la sua lista civica e, prima di formare un’alleanza, vaglierà i programmi dei partiti del centrodestra. Nel frattempo Fratelli d’Italia e Lega hanno sondato il terreno con vari potenziali candidati. Uno di questi è stato proprio Barboni. Che ammette: "So che il mio nome negli ultimi tempi ricorre spesso, per la candidatura a sindaco a Santarcangelo. La realtà è che non ho ricevuto proposte concrete. Ne ho parlato una volta, è vero, con Jacopo Morrone, parlamentare della Lega (e segretario del Carroccio in Romagna). Agli amici della Lega ho spiegato che non ho intenzione di candidarmi a Santarcangelo. Per un motivo molto semplice: la mia vita politica in questi anni è sempre stata a Rimini (dove Barboni è stato a lungo consigliere comunale), non conosco la situazione di Santarcangelo e non mi andrebbe di fare la bella statuina". In questi mesi anche esponenti di Fratelli d’Italia avevano fatto più di un pensiero sulla candidatura di Barboni a Santarcangelo. Niente da fare: l’ex senatore non sarà della corsa.

Barboni, da politico consumato qual è, fa notare come "la situazione delle candidature, in molti dei comuni del Riminese che torneranno alle urne nel 2024, è ancora in alto mare. A parte Bellaria, dove il sindaco uscente Filippo Giorgetti si ripresenterà e, ne siamo convinti, ha delle ottime possibilità di vincere, in molti altri comuni i giochi sono ancora apertissimi. Pesa naturalmente l’incognita Riccione: fino a quando non si saprà cosa deciderà il Consiglio di Stato (dopo che il Tar ha annullato le elezioni del 2022, ndr), ogni mossa rischia di essere una fuga in avanti. Dalle sorti di Riccione dipenderanno le scelte sulle candidature di molti altri comuni". Quello che è certo è che a Santarcangelo non sarà Barboni lo sfidante da battere, per l’erede di Alice Parma. Anche il Pd ha i suoi problemi e i suoi dubbi, dal momento che ancora non si sa chi sarà il candidato.