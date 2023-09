Barca a vela in avaria, la Guardia costiera soccorre tre passeggeri

Grande paura per l’equipaggio di una barca a vela, rimasta bloccata nel cuore della notte al largo di Viserbella. In soccorso dei passeggeri - tre italiani di ritorno dalla Slovenia - sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto di Rimini. L’allarme è scattato attorno alle 4 di ieri, quando il natante di sedici metri si è ritrovato improvvisamente in avaria ad una distanza di 1,5 miglia dalla costa riminese. Stando a quanto ricostruito, l’emergenza sarebbe sorta a causa delle vele bloccate e di un malfunzionamento della strumentazione di bordo, che aveva obbligato l’equipaggio alla navigazione a vista con il solo utilizzo della bussola magnetica, in un mare forza 3. Immediatamente è partita la richiesta di aiuto che è stata intercettata dalla centrale operativa della Guardia costiera riminese. Gli operatori hanno trasmesso la richiesta alla la motovedetta Sar CP842, operativa 24 ore su 24, con l’equipaggio che si è precipitato nel giro di pochi minuti nel tratto di mare in cui si trovava la barca a vela, offrendo la propria assistenza alle persone che si trovavano sul natante, la cui sicurezza per fortuna non era stata messa a rischio.

I militari hanno quindi scortato la barca a vela fino al porto, dove i passeggeri sono potuti sbarcare in completa sicurezza.