Barca a vela nella bufera, equipaggio salvato dalla Guardia costiera

Rimini, 24 settembre 2023 - Nel mare in burrasca, in balia di onde alte 4 metri. Se la sono vista brutta ieri sera i tre amici a bordo di una barca a vela diretti a Ravenna. I tre, due uomini di 51 e 41 anni e una donna di 57, erano partiti venerdì da Giulianova. Hanno navigato per tutta la giornata di ieri, destinazione il circolo velico di Ravenna.

A causa del progressivo peggioramento delle condizioni del mare, la barca non riusciva a procedere. Nonostante la navigazione a motore le difficoltà sono aumentate. Così, verso le 22, i tre hanno deciso di dirigersi verso un porto alternativo e hanno avvertito (è la prassi) la Capitaneria di porto. Il mare in quel momento era già arrivato a forza 5, con onde alte 4 metri. La barca si trovava solo a 8 miglia da Ravenna, “ma il mare era talmente agitato che non riuscivamo ad andare avanti...”, spiega lo skipper e proprietario della barca, un 51enne di Bologna (mentre gli amici a bordo con lui sono milanesi). Anche gli uomini della Capitaneria hanno sconsigliato loro di proseguire.

Così l’equipaggio ha invertito la rotta per raggiungere il porto di Rimini. I militari della Guardia costiera hanno dato assistenza via radio lungo il tragitto approntando una motovedetta, che li ha attesi in porto, pronta a intervenire in caso di necessità.

“Non è stato facile rientrare – spiegano – perché il mare in quel momento era molto agitato e non c’erano altre barche oltre alla nostra. La tempesta ci ha preso di sorpresa". La motovedetta ha incrociato la barca all’imboccatura del porto, accompagnandola in una zona della darsena più tranquilla. L’operazione è terminata verso l’una di notte. Per fortuna nessuno dei tre velisti è rimasto ferito. La barca non ha subito danni e si trova ora ormeggiata alla darsena di Rimini. “Ci è andata bene – racconta ancora lo skipper – Non ci aspettavamo una simile burrasca... Le condizioni del mare nel Ravennate erano davvero problematiche, non si riusciva a procedere. Non avendo la possibilità di fermarci a Cervia o a Cesenatico, abbiamo fatto rotta su Rimini con l’aiuto della Capitaneria, che è rimasta in contatto ogni momento con noi, assicurandosi che non vi fossero problemi”.