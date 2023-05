Barca della guardia costiera in avaria si arena sulla spiaggia

Erano usciti intorno alle 10,10 per prestare soccorso a un surfista in difficoltà. Ma la missione si è ’arenata’ dopo pochi minuti. A causa di un guasto ai motori, ieri mattina la motovedetta della guardia costiera ha dovuto interrompere la navigazione. La barca si è spiaggiata di fronte al bagno 8, a causa delle forti onde. Nessuno dei militari è rimasto ferito, e pure per il surfista c’è stato il lieto fine. "Avevamo appena iniziato le ricerche – spiegano dalla capitaneria – quando siamo stati ricontattati dalla questura: il surfista era giò stato ritrovato in ottime condizioni". Ma intanto la barca si era arenata.