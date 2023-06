Rimini, barca rischia di affondare al largo del porto: salvati tre diportisti

Rimini, 19 giugno 2023 – Tragedia sfiorata ieri mattina al largo del porto di Rimini. Domenica, un'imbarcazione ha cominciato a imbarcare acqua. E i tre diportisti a bordo si sono salvati solo grazie al tempestivo intervento del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza.

Banca da diporto incagliata vicino alla spiaggia

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto intorno alle 8 e prontamente il Guardacoste "G.221 Capitano Cultrona" ha raggiunto la barca a mezzo miglio dalla costa con i passeggeri in evidente difficoltà di fronte alla copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal locale motori.

Dopo aver tratto a bordo i tre malcapitati ed aver constatato le loro buone condizioni di salute, i militari hanno provveduto ad assicurare l'imbarcazione con i mezzi di esaurimento e anti falla di bordo, scongiurandone così l'affondamento.

Il mezzo è stato scortato al porto di Rimini per gli interventi di riparazione mentre ai tre diportisti non è rimasto altro che riprendersi dallo spavento per la brutta avventura vissuta.