Barche alla deriva, la protezione civile: "Adesso basta"

Ci risiamo: un’altra barca alla deriva dopo la rottura degli ormeggi, messa in salvo in zona Cesareini dal proprietario dopo l’allerta lanciato dalla protezione civile sui social. "E’ stata presa in tempo – commenta il responsabile dei volontari Fabio Scarpellini – ma il problema va risolto una volta per tutte alla fonte". Ovvero, "chi ormeggia la barca lato deve essere rintracciabile, lasciare una fidejussione preventiva, un fondo cauzionale. Troppe volte abbiamo recuperato barche affondate a spese della comunità, per non aver potuto rintracciare il proprietario".