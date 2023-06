Barche in legno, le storie e i segreti

Torna "Il legno e il mare", l’esposizione e la regata delle barche storiche che raccontano la passione per il mare e il fascino del legno. Dal 23 al 25 giugno spiaggia e il mare di Riccione ospiteranno esemplari di imbarcazioni in legno, restaurati e in perfette condizioni operative. Si potranno ammirare le barche realizzate dai maestri d’ascia e scoprire segreti e storie dell’andare per mare. In piazzale San Martin , sarà allestito un percorso fotografico che racconta e condivide le storie sulle barche costruite dai migliori cantieri dell’epoca e che hanno fatto navigare generazioni di velisti. L’ evento è organizzato da Centro Velico e Riccione Abissinia.