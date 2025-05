"Bare in bella vista al cimitero"

"Lasciare una bara in un sacco sopra un furgone non è solo indecoroso: è disumano, come emerge dalle foto che circolano in questi giorni sui social". La segnalazione arriva dal consigliere della Lega di Cattolica, Marco Cecchini, che torna a puntare il dito sulla "mancanza di decoro che regna sovrana nel cimitero, nel totale silenzio di questa amministrazione comunale". Le foto condivise da Cecchini ritraggono due sacchi contenenti delle bare vuote, destinate allo smaltimento. Sono state scattate martedì scorso, durante le operazioni di trasferimento e prima che venisse effettuato il trasporto fuori dal cimitero, cosa che è effettivamente avvenuta. "Serve una presa di coscienza collettiva. Serve che il sindaco Foronchi ascolti davvero – incalza Cecchini –. Serve vigilanza, controllo, presenza e serve ascoltare davvero la voce di chi ogni giorno entra in quel cimitero col cuore pieno di dolore e si trova davanti un incubo. Non possiamo più chiudere gli occhi".