Barista picchiato da un branco di ubriachi

Barista del centro storico di Rimini aggredito da un branco di stranieri completamente ubriachi. È accaduto nella notte a cavallo tra venerdì e ieri in via Sigismondo Pandolfo Malatesta, dove si è scatenato un vero e proprio parapiglia a causa di un gruppo composto da sette persone in preda ai fumi dell’alcol che hanno iniziato a discutere animatamente con il proprietario di un locale. La situazione è ben presto degenerata, tanto che qualcuno ha addirittura afferrato una sedia minacciando di tirarla al barista. A quel punto il gruppetto è uscito all’esterno del locale e qui uno di loro ha incominciato a prendersela con i passanti, tentando anche di rubare una bici. Sul posto sono quindi intervenuti i militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione "Strade sicure", che hanno cercato di ricondurre alla calma l’esagitato. Quest’ultimo però ha preso una bottiglia e ha cercato di scagliarla contro le divise. In zona è quindi accorsa una Volante della polizia di Stato. I poliziotti hanno accompagnato lo scalmanato in Questura e lo hanno denunciato per ubriachezza molesta. La polizia di Stato è intervenuta anche per un tentativo di furto all’interno della storica Villa Haydee di Miramare. Uno sconosciuto si è intrufolato all’interno dell’immobile, probabilmente in cerca di qualcosa da rubare, attorno alle 6 del mattino di venerdì, ma è stato sorpreso dalle telecamere collegate con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Vigilar. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto una pattuglia dell’istituto oltre ad una Volante della Questura. Il malvivente è tuttavia riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.