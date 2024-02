Barman e barwoman partoni i nuovi corsi

Barman o barwoman, partono i corsi professionali del Cescot. Il corso completo promosso da Cescot Rimini in collaborazione con Confesercenti e Zeinta di Borg, permette di imparare le tecniche per preparare specialità calde e fredde a base di caffè e i più noti cocktail pestati, soft drink, long drink e sparkling, e di realizzare inoltre decorazioni d’impatto visivo. Le iscrizioni sono aperte, il corso inizierà il 16 febbraio con 40 ore di lezioni, tutte pratiche, che si svolgeranno in una sala bar.