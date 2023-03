Barriere architettoniche: approvato il piano per eliminarle

"Bellaria Igea Marina è una città turistica, capace di ospitare oltre due milioni di turisti, ed ha quindi un duplice dovere in questo senso, nei confronti dei residenti e dei i turisti: eliminare il più possibile le barriere architettoniche ancora presenti". Lo chiede la Lista Bucci, sulla scia dell’approvazione, nell’ultimo consiglio, del Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e del Piano di accessibilità urbana.

"Se questi interventi non sono più questione di opportunità, ma un dovere, questo non va sentito come un obbligo, ma come un atto di civiltà a favore dell’inclusione sociale e del benessere generale di chi vive il nostro territorio". Richiesta analoga era già venuta in passato dal Movimento 5 Stelle locale. Il Peba dovrà classificare, previa diagnosi delle criticità, il patrimonio immobiliare pubblico, in maniera da poter poi programmare, nei tempi consoni, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.