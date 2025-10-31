Basculante e ascensore: nuovi test fonici in via del Ciclamino

Mercoledì sera via del Ciclamino è tornata di nuovo sotto i riflettori: in campo tecnici e i consulenti coinvolti nell’incidente probatorio legato alla perizia fonica sull’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nel garage del condominio la sera del 3 ottobre 2023. All’interno del garage si è svolta una nuova serie di verifiche, una sorta di ’secondo round’ tecnico per approfondire alcuni punti rimasti irrisolti dopo le prove precedenti. In particolare, i periti hanno cercato di ricostruire alcuni suoni specifici che, nelle analisi iniziali, non erano stati chiaramente identificati. Per farlo, sono state simulate diverse condizioni acustiche: il passaggio di un’auto sopra una grata metallica, il rumore delle porte basculanti dei garage che si aprono e si chiudono, e perfino l’attivazione dell’ascensore del civico 31. Ieri intanto, in Corte di Cassazione, si è tenuta una nuova udienza durante la quale l’avvocato Andrea Guidi - difensore dell’unico imputato, Louis Dassilva – ha ribadito i motivi di nullità dell’ordinanza del gip che nel luglio del 2024 aveva disposto l’arresto del senegalese, ex vicino di casa di Pierina. La decisione della Cassazione è attesa per oggi.