Basket choc a Riccione. "Offeso per il mio aspetto fisico, serve più rispetto e sensibilità"

Thomas Calegari, 31 anni, alto 1,99 m, giocatore del Dolphins Riccione

Riccione, 12 gennaio 2023 – Quaranta minuti di fischi, offese e insulti. Parole taglienti come coltelli. Che hanno trasformato la partita di Thomas Calegari – 31 anni, 1 metro e 99 di altezza, giocatore del Dolphins Riccione – in un vero calvario. In silenzio e a testa alta, il cestista misanese – una carriera divisa tra serie B, C e D e alcune presenze in A2 con addosso la casacca dei Rimini Crabs – ha sopportato quella valanga di offese gratuite urlate a pieni polmoni dagli spalti del Palaippo di Cesena, dove sabato scorso si è disputato il match contro i padroni di casa. Calegari ha risposto alle prese in giro di una parte del pubblico, quella più invasata e maleducata, facendo quello che sa fare meglio: giocare a pallacanestro. Ma il coro di insulti beceri – incentrati soprattutto sul suo aspetto fisico, imponente e massiccio, di quelli che non passano inosservati – lo ha seguito anche una volta finito l’incontro, fin dentro gli spogliatoi. Il 31enne, a quel punto, non ha resistito più. È esploso, come una pentola a pressione. Riversando la sua amarezza in un lungo post condiviso sul suo profilo Facebook. Un post che ha fatto il giro...