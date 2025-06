Basket, Rimini vince il derby contro Forlì: oltre 300 tifosi accolgono giocatori e staff

Rimini, 1 giugno 2025 - Entusiasmo alle stelle a Rimini: oltre trecento tifosi hanno accolto al Flaminio giocatori e staff della Rinascita per festeggiare la vittoria nel derby di Forlì e la conquista della finale playoff.

La RivieraBanca ha infatti battuto l'Unieuro in gara4 (64-76 con 17 punti di Robinson) chiudendo così la serie sul 3-1: un risultato che permetterà alla squadra di Dell'Agnello di sfidare Cantù nella finale che mette in palio la promozione in serie A.

Di ritorno da Forlì, giocatori e staff della Rinascita hanno trovato una folla festante ad accoglierli all'esterno del Flaminio, con cori e striscioni. Gara 1 della finale playoff è in programma domenica a Rimini (20.15).

Martedì 10 (20.45), Rimini tornerà a sfidare Cantù davanti al pubblico di casa, mentre gara 3 si giocherà a Desio venerdì 13 (20.45). Le date delle eventuali gara 4 (in Lombardia) e gara 5 (a Rimini) saranno comunicate successivamente. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport.