"Basta alta e bassa stagione, serve una visione per il turismo"

"Parlare solo di alta e bassa stagione e di destagionalizzazione non è più attuale, defocalizza l’attenzione dalle sfide presenti e future che richiedono professionisti di massimo livello in ambito turistico, digitale, media, strumenti e strutture performanti, nonché un continuo e costante monitoraggio di dati, flussi, minacce e opportunità che ci circondano". A intervenire in merito è l’assessore al Turismo Mattia Guidi (foto), che in un post sui social, incalza: " E’ necessario porre l’attenzione su ogni mese dell’anno e per ognuno capire come estrarre il massimo valore e potenziale che può offrire. Alta e bassa stagione rappresentano solo la metà della torta complessiva, l’altra metà vede un lungo periodo di sei mesi, con caratteristiche completamente differenti". Come muoversi? "Per fare la differenza – continua – dobbiamo avere l’ambizione di affrontare ogni stagione con strumenti e azioni dedicate e su misura. Lo studio e l’uso dei dati e il consolidamento di un osservatorio sempre più aggiornato, completo e moderno, sono condizioni necessarie per avere il polso costante del mercato italiano e straniero, per programmare azioni di marketing e comunicazione, eventi e progetti turistici e per attivare un circolo virtuoso".