Basta buche in centro. Operai al lavoro in piazza

Lastre di pietra rotte e sanpietrini sconnessi. Da ieri mattina gli operai di Anthea sono al lavoro in centro storico per sistemare la pavimentazione rovinata. Allo stesso tempo altri operai stanno ripristinando il manto stradale nelle strade asfaltate sempre in centro storico. Le lavorazioni si sono concentrate sulla pavimentazione del Corso d’Augusto e di alcune vie circostanti. Si è partiti dalla zona all’intersezione tra il Corso e via Gambalunga. I lavori proseguiranno nella piazza Tre Martiri e in alcune vie circostanti il centro storico.

La rotonda. Spostandosi nella zona nord della città, riprenderanno lunedì i lavori nella rotatoria tra la via Verenin Grazia e la Ss16. La seconda fase del cantiere prevede alcune modifiche alla circolazione. La principale riguarda la svolta a sinistra che sarà vietata. La limitazione colpirà i conducenti che percorrono la statale con direzione Ravenna-Rimini ed anche chi giungerà alla statale percorrendo la via Verenin Grazia in direzione monte. Restano garantite tutte le altre percorrenze. Gli automobilisti che percorrono quel tratto di statale non subiranno deviazioni o rallentamenti. La seconda parte del cantiere è quella fondamentale perché vedrà il completamento della parte centrale e di conseguenza l’entrata in azione della viabilità del rondò. In municipio hanno previsto che la rotatoria sarà impostata e potrà entrare in funzione prima dell’inizio delle grandi fiere del nuovo anno.

Fatta la rotonda toccherà al sottopasso. Sarà questa la fase successiva dell’opera. Il percorso ciclopedonale è stato progettato per ricucire il tessuto urbano tra l’abitato a monte della statale e la parte a mare. Anche in questa fase dei lavori, che riguarderanno il sottopasso, la circolazione sulla statale non subirà interruzioni anche se a seconda delle lavorazioni del cantiere ci saranno deviazioni del traffico.

La nuova rotatoria dovrà rendere più sicuro lo svincolo attuale, contribuendo al medesimo tempo a snellire e fluidificare il traffico. Inoltre nella zona è presente un gruppo di case a monte della statale, dove i residenti accedono unicamente alla Ss16 da una strada privata. L’accesso verrà messo in sicurezza con la realizzazione di una nuova strada, innestata nella rotatoria, che in parte è già stata realizzata.

a.ol.