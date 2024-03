"Basta con i turni massacranti negli hotel. Vanno rivisti i contratti e anche gli stipendi"

"Basta con i turni di lavoro massacranti. Si faccia lavorare i dipendenti meno ore, ma a parità di stipendio". Questa è la ricetta di Francesco Guitto, segretario generale Filcams Cgil in risposta ai lamenti che, soprattutto in questo periodo, arrivano dal mondo alberghiero alla ricerca di personale per aprire a Pasqua e in vista dell’estate. Guitto ripercorre le azioni del sindacato per migliorare il mondo del lavoro e le condizioni lavorative: "Azioni concrete a contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, agli appalti illeciti ed ai contratti pirata, valorizzazione (e non svilimento) del sistema scolastico ed universitario territoriale, sostenibilità delle imprese stagionali, politiche attive del lavoro, riforma della Naspi rinnovo dei contratti collettivi nazionali". Oggi che anche molti albergatori vedono necessaria un cambiamento del lavoro nel settore, "si introduca per via contrattuale una riduzione generalizzata degli orari e turni di lavoro nel turismo stagionale, per rendere più appetibile l’occupazione nel settore; a parità di stipendio, s’intende".